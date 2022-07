Sportowe emocje w Galerii Młociny

Street Basket

Mało kto wie, że od Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku Street Basket jest dyscypliną olimpijską. Czym różni się od klasycznej koszykówki? Przede wszystkim liczbą zawodników i wielkością boiska. Każda drużyna liczy po czterech zawodników, trzech grających i jednego rezerwowego. Ponadto gra toczy się na połowie boiska, a rywalizujący celują do tego samego kosza. Rozgrywki Pucharu Młocin 2022 to wielkie, koszykarskie wydarzenie. 12 drużyn zmierzy się w Street Basket już w sobotę 30 lipca. Rozgrywki startują o 15:00 na placu przed Galerią Młociny. Dla trzech najlepszych drużyn Galeria Młociny we współpracy ze sklepem 4F przygotowała wspaniałe nagrody.