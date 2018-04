Sprzedaje flagi z wizerunkiem Kaczyńskich. "Nieraz słyszałem wyzwiska"

Mężczyzna sprzedaje pamiątki przy placu Piłsudskiego. Można zakupić flagę Unii Europejskiej, czy flagę z podobizną Marii i Lecha Kaczyńskich. - Nieraz słyszałem wyzwiska np:. Ty pisiorze! - tłumaczy sprzedawca.

- Słyszę różne wyzwiska skierowane w moją stronę np:. ty pisiorze! po co to sprzedajesz! Najczęściej to są młodzi ludzie, którzy pewnie usłyszą od swoich rodziców obelgi skierowane w stronę ówczesnej władzy, a sami nie znają historii. Starsi przechodni tylko krzywo popatrzą i pójdą dalej - tłumaczy WawaLove mężczyzna. Dodaje, że wiele flag z wizerunkiem Kaczyńskich kupują Polacy mieszkających w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Chicago. - Ale też kupują ludzie z Wielkiej Brytanii, czy nawet sami Anglicy - opowiada sprzedawca.