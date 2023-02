Sprzęty niezbędne w kuchni, skrojone wedle potrzeb

Lodówka

Lodówki to największe z kuchennych sprzętów. Nie dziwi więc fakt, że producenci AGD mocno skupiają się na ich designie. Lodówka do zabudowy, do której można przykręcić dowolny front, weszła na stałe do użytku. Nikogo nie dziwi już fakt, że po otwarciu na pozór zwykłej szafki oczom ukazuje się zawartość lodówki. Dostępne są także lodówki z wymiennymi frontami, które można dopasować do swojego wnętrza. Takie rozwiązanie proponuje Samsung w swoim modelu Bespoke. Spośród szerokiej gamy kolorów i faktur można dobrać panel najlepiej pasujący do wnętrza. A kiedy się znudzi, zmienić go na inny. Bespoke umożliwia personalizację nie tylko wyglądu, ale i funkcji lodówki. To seria modułowa, która pozwala zestawić dwa lub więcej urządzeń o takiej samej wysokości. Można dołączyć drugą lodówkę do tej, którą już się posiada. To rozwiązanie skrojone na miarę.