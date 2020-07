Śródmieście. Ruszył pilotaż programu parkowania

Pilotaż obejmuje podwórka przy ul. Freta 12-38, ul. K.I. Gałczyńskiego 3-5, ul. Hożej 29-31 oraz ul. Górnośląskiej 8. Nie zostały one zamknięte czy wygrodzone szlabanem. Przy wjazdach pojawiły się natomiast znaki zakazu ruchu, które nie dotyczą pojazdów ze specjalnymi identyfikatorami – poinformował Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Przepustki mogą bezpłatnie otrzymać mieszkańcy budynków przylegających do podwórek, a także najemcy lokali użytkowych. Dostęp do podwórek mają ponadto służby ratunkowe i miejskie, podmioty świadczące usługi konserwacyjne oraz dostawcy towarów.

– Przywracamy podwórka mieszkańcom. Wychodzimy naprzeciw kwestii niewystarczającej liczby miejsc parkingowych i dzikiego parkowania. Obiecywałem zająć się tą sprawą jeszcze jako radny dzielnicy i słowa dotrzymałem. Co istotne, naszym priorytetem jest maksymalne dopasowanie programu do potrzeb mieszkańców. Gorąco zachęcam każdego do przekazywania pomysłów na zmiany w programie – zaznaczył burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.