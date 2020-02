Śródmieście tylko dla mieszkańców. Warszawa wprowadza nowe zasady parkowania na podwórkach

Warszawski ratusz zamyka podwórka w Śródmieściu dla osób, które mieszkają w innych dzielnicach miasta. Takie zmiany są możliwe dzięki wprowadzonemu programowi pilotażowemu.

Zakaz wprowadzono ze względu na to, że w tej części Warszawy brakuje miejsc do parkowania. Dlatego kierowcy szukają wolnej przestrzeni, gdzie mogą zostawić samochody i nie muszą za to płacić w strefach płatnego parkowania.