Śródmieście. Wyremontowana ul. Tamka czeka na... nową nawierzchnię

Zdjęcia ulicy z centrum Warszawy dzieli kilka dni. I nie jest to zadanie "znajdź różnicę". Stan "przed" jest bez porównania lepszy niż ten "po".

- [Drogowcy – przyp. red.] zaczęli w piątek o 22, skończyli w niedzielę o 4 rano. No hałas był nie do opisania, spać się nie dało. […] Dominowało poczucie satysfakcji, że mamy piękną ulicę, i że "Polak potrafi" – napisał Paweł na Facebooku. Dodając, że on i jego sąsiedzi byli co najmniej zirytowani uciążliwymi robotami drogowymi.