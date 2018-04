Starszy mężczyzna rzuca petardy pod łapy psów. Mieszkanka Woli ostrzega

Zaniepokojona mieszkanka apeluje o pilnowanie swoich psów przed mężczyzną, który rzuca w nie petardami w Lasku na Kole. - Patrzy spode łba na psy i źle reaguje, kiedy te do niego podchodzą - tłumaczy kobieta.

Mieszkanka Woli wyjaśnia, że jest w podeszłym wieku, siwy i łysiejący. - Z kartoflowatym nosem, który chodzi powoli i ma twarz nieskalaną myślą, za to gada do siebie, patrzy spode łba na psy i źle reaguje, kiedy te do niego podchodzą (coś w stylu: co się gapisz kundlu, idź stąd itp) - tłumaczy pani Magdalena. Dodaje, że jeśli ktoś go zauważy i rzuci petardą, prosi, by natychmiast dzwonić na policję.