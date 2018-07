Staruszek stracił oszczędności życia. Bezczelni złodzieje z Warszawy mają nowy sposób

Na "administratorkę" okradziono 94-letniego mężczyznę w Warszawie. Kobieta wykorzystała fakt, że pan Jerzy wrócił ze szpitala i zagadała go w sprawie piecyków. Wtedy wspólnik szybko obrobił mieszkanie. Ich łupem padło 200 tys. zł.

To mogło przydarzyć się każdemu, ale tym razem ofiarą został starszy mężczyzna. Złodzieje wypróbowali nowy-stary sposób oszustów. Tym razem weszli do mieszkania na "administratorkę". 94-latek w kilka sekund stracił dorobek życia.

Dramat pana Jerzego rozegrał się w jego mieszkaniu przy ulicy Nowowiniarskiej w Warszawie. To był 8 czerwca, staruszek dobrze to pamięta. "Dzień wcześniej leżałem jeszcze w szpitalu, miałem zapalenie oskrzeli i wróciłem do domu około godz. 11. Od razu zasnąłem" - opowiedział "Faktowi". Nagle zbudziło go głośne pukanie do drzwi.