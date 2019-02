Sto złotych na każdego ucznia. Trzaskowski ogłasza nowy program

"Warszawa dla uczniów" to hasło nowego programu Rafała Trzaskowskiego. Corocznie, na każdego nowego ucznia w stolicy czekać będzie sto złotych.

Uczeń pieniędzy nie wyda

Skuszeni obietnicą łatwego dodatku do kieszonkowego mogą poczuć się rozczarowani. Sto złotych zostanie przekazane dyrektorom szkół, którzy dzięki temu sfinansują wyjścia do teatrów, muzeów czy kina. Ratusz na ten cel zabezpieczył 15 milionów złotych. Do szkół zostaną przekazane już na początku marca.