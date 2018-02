Stolica zachęca do zakładania żłobków. Wpis do rejestru za "złotówkę"

Nowe rozwiązania stołecznego ratusza mają ułatwić otwarcie niepublicznych żłobków. Dotychczasowy wpis do rejestru żłobków wynosił 1000 zł, teraz koszty spadły do symbolicznej złotówki. Celem uchwały jest zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych warszawiaków.



Samorządy mają obowiązek prowadzić rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Jest to w celu poświadczenia, że takie miejsca działają zgodnie z prawe i spełniają wszystkie ustalone warunki opieki nad dziećmi. - Teraz do rejestrów jest wpisanych 515 placówek niepublicznych, które łącznie mają 6000 miejsc - informuje Urząd Miasta.

Problem z brakiem miejsc opieki nad dziećmi w Warszawie trwa już od dłuższego czasu. Ratusz w sierpniu wprowadził uchwałę, która zobowiązuje burmistrzów dzielnicy do wynajmowania lokali w pierwszej kolejności i za niższe stawki osobom, które chcą założyć niepubliczny żłobek. – Profilowany konkurs na najem lokalu na żłobki, a teraz obniżenie opłaty za wpis do rejestru to dowód na to, że władze Warszawy wychodzą nam naprzeciw. Dla nas, przedsiębiorców, takie ułatwienia są bardzo ważne – mówi Ewa Iwińska, współwłaścicielka niepublicznej placówki dla najmłodszych oraz najemczyni remontowanego lokalu na Woli.