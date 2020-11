Strajk Kobiet w Warszawie. Szykuje się kolejny paraliż stolicy

Blokady, które odbędą się w miastach całej Polski, mają być podobne do tych zorganizowanych w zeszłym tygodniu. Protestujący pojawią się w wielu kluczowych miejscach równocześnie. Większość protestów zacznie się w godzinach popołudniowego szczytu, ok. godz. 16-17.

Strajk Kobiet w Warszawie. Protesty w różnych dzielnicach

Blokada Warszawy. Przygotowano mapę z miejscami strajku

- Działamy tak jak możemy, tak jak czujemy najlepiej. Przed wami nasza nowa strajkowa mapa, dzięki której nie tylko zobaczycie co i gdzie się dzieje, oraz ile Was będzie, ale także możecie dodać swoje własne wydarzenie. Bardzo Was do tego zachęcamy, korzystajcie z tego narzędzia i rejestrujcie swoje wydarzenia poprzez kliknięcie w link "zarejestruj wydarzenie" na pierwszym slajdzie. Bardzo nam zależy żeby być z Wami w kontakcie, dlatego, że tworzymy sztab i fundusz wsparcia obywatelskiego, także dla osób niezaangażowanych w nasze struktury, a inicjujących obecne protesty – napisały w niedzielę wieczorem na Facebooku organizatorki Strajku Kobiet. Do wpisu dołączyły mapę, na której znajdują się miejsca protestów w całym kraju.