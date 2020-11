Strajk Kobiet. Zamknięta Wiejska i bariery przy Sejmie przed środowym protestem

Na ulicy Wiejskiej w okolicach Sejmu już we wtorek wieczorem pojawiły się metalowe barierki. Natomiast w środę ruch drogowy w tym rejonie został wstrzymany. Bariery ustawiono przy ulicy Myśliwieckiej oraz Pięknej.

"Chodzi nam o to, żeby było w miarę spokojnie. Na pewno można powiedzieć jedną rzecz: tam, gdzie będzie taka konieczność, będziemy podejmować interwencje" – powiedział.

Strajk Kobiet kolejny raz pojawi się na stołecznych ulicach

W środę 18 listopada o godz. 18.00 zaplanowany został kolejny protest, którego organizatorem jest Ogólnopolski Strajk Kobiet. Hasło przewodnie to: "Blokada Sejmu".

Protest w Warszawie. Tłum żądał dymisji Przemysława Czarnka

Jest to odpowiedź na ogłoszony w czwartek 22 października wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że aborcja w przypadku upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z obowiązującą konstytucją. Chodzi m.in. o zakaz przerywania ciąży w momencie wykrycia zespołu Downa u dziecka, co do tej pory było dozwolone w Polsce.