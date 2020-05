Strajk Przedsiębiorców. Będą protestować mimo zakazu zgromadzeń. Co na to policja?

Strajk przedsiębiorców. Znów chcą wyjść na ulice

W mediach społecznościowych trwa mobilizacja do kolejnej edycji protestu. Tym razem strajk miałby rozpocząć się na Placu Defilad. Lider środowiska skupionego wokół strajku przedsiębiorców i kandydat na prezydenta w nadchodzących wyborach Paweł Tanajno, zachęca by w trakcie protestu, uczestnicy zachowali między sobą odległość 2 m. - 23 maja sobota WARSZAWA godzina 14:00 - zaczynamy w okolicy pl. Defilad. Plac jest duży, więc szczegółowo poinformujemy o miejscu startu przez Live. Tym razem nie będzie odcięcia "głowy" marszu, dlatego ważne aby wszyscy widzieli Live na Facebooku, bo to będzie centrum naszego dowodzenia - informują organizatorzy protestu w grupie na Facebooku