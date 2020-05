Strajk Przedsiębiorców. Podczas protestu zatrzymano niewidomego. Wywieźli go za Warszawę

Protest Przedsiębiorców. Policjanci zatrzymali niewidomego

Usłyszał wówczas, że wcale nie jest niewidomy, ponieważ widzieli, jak obsługuje glukometr oraz telefon. Niemal od razu wypuścili jego opiekunkę. Chwilę później poczuł, że policjanci go gdzieś prowadzą. Na pytanie "dokąd?" odpowiedzieli, że do radiowozu. TVNWarszawa zdradził, że policjanci zerwali mu plecak i saszetkę, wyrwali laskę i w trzech wepchnęli do policyjnego samochodu. Zatrzasnęli drzwi i rozpoczęli przeszukiwania. Nie skuli go jednak kajdankami, bo jak stwierdzili "ślepy nie ucieknie". Chwilę później dołączyły do niego trzy kolejne osoby. Pojechali na komendę do Grodziska Mazowieckiego, gdzie czekali kilka godzin. Po przesłuchaniu został ukarany mandatem. Komisariat opuścił dopiero po godzinie 20. Ponadto sprawa zostanie skierowana do sanepidu ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.