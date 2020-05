Strajk przedsiębiorców. Przedsiębiorcy dziś znów będą protestowali na ulicach

Strajk przedsiębiorców. Działania policji

- Wczoraj w nocy brutalnie spacyfikowano protest ludzi, którzy walczą o swoją godność. Wczoraj w nocy zamiast tarczy antykryzysowej państwo PiS użyło pałki przeciwko ludziom, którzy walczą o swoich pracowników. Walczą o to, by utrzymać miejsca pracy. Walczą o dorobek życia - mówił Budka na konferencji liderów KO.

- Chcemy jasno i czytelnie powiedzieć, jesteśmy i będziemy zawsze po stronie tych, których państwo PiS ignoruje, z którymi walczy. Byli to kiedyś lekarze, byli to lekarze rezydenci, byli to nauczyciele, opiekunowie osób niepełnosprawnych. A dziś na naszych oczach państwo PiS znalazło kolejnego wroga. Są to polscy przedsiębiorcy, którzy zamiast tarczy antykryzysowej otrzymali pałkę policyjną - dodał.