Strajk przedsiębiorców. Rzecznik KSP przyznaje, że policja użyła siły wobec protestujących. "Mieliśmy do czynienia z agresją"

W związku ze strajkiem przedsiębiorców w Warszawie policja zatrzymała ponad 380 osób i 150 osób ukarała mandatami. Do sądów trafi ponad 220 wniosków o ukaranie, a do sanepidu notatki o złamaniu obostrzeń antywirusowych.

- Zależało nam na tym, żeby przekazać informacje, że zgromadzenie jest nielegalne i te protestujące osoby powinny się rozejść. Zawsze jest naszym celem najszybsze zakończenie nielegalnego zgromadzenia, jeśli takie ma miejsce - powiedział. I dodał, że same komunikaty "były bezowocne". - Stąd zatrzymania i legitymowanie osób.

Dodał jeszcze, że wśród 380 zatrzymanych osób są tacy, którzy dopuścili się przestępstwa. Mówił o znieważeniu policjantów i naruszeniu ich nietykalności cielesnej. - Dwie osoby ponadto uszkodziły radiowozy policyjne. One będą odpowiadać jak za przestępstwo - dodał.

- Policjanci podczas zgromadzenia zachowali duży spokój - ocenił rzecznik KSP. - Wielu dziennikarzy powtarzało na swoich relacjach, że mamy do czynienia ze spokojem i cierpliwością policjantów. Tam, gdzie był używany gaz i siła, mieliśmy do czynienia z agresją wobec policjantów. Po to są środki przymusu bezpośredniego, żeby je stosować - podsumował.