Straż Miejska w Warszawie z nietypowym plebiscytem. Chcą zawstydzić kierowców

Zdjęcia źle zaparkowanych pojazdów nowym pomysłem strażników miejskich z Warszawy na walkę z notorycznym łamaniem przepisów. Zdjęcia będą publikowane w sieci.

Warszawa. Straż miejska z plebiscytem na "mistrza parkowania"

Skoro zwykłe upomnienia i mandaty na warszawiakach wrażenia nie robią, pora sięgnąć po środki nadzwyczajne. Straż Miejska w Warszawie postanowiła publikować w sieci zdjęcia skrajnie niebezpiecznych przypadków. Tam, będą one podlegać ocenie internautów.

Użytkownicy Twittera co miesiąc będą mogli zagłosować w niechlubnym plebiscycie na "mistrza parkowania".

Warszawa. Straż miejska walczy z problemem

Jak podkreśla, są to skrajne przypadki, ale właśnie one mają pokazać z czym strażnicy miejscy zmagają się w Warszawie na co dzień. Plebiscyt rozpoczyna się w lutym. Będzie opierał się na zdjęciach funkcjonariuszy. Na koniec każdego miesiąca zostanie wybrany "mistrz parkowania", a jego przypadek zostanie opublikowany na stronie Straży Miejskiej w Warszawie.