Strefa relaksu na pl. Bankowym. Ratusz tłumaczy, na co wydał pieniądze

Strefa relaksu, która powstała na placu Bankowym budzi kontrowersje, bo kosztowała niemal milion zł, a będzie działała zaledwie do 1 września. Ratusz tłumaczy się z tej inwestycji i zapewnia, że całe wyposażenie zostanie jeszcze wykorzystane na miejskich imprezach.

Ratusz otworzył miejską strefę relaksu pod koniec ubiegłego tygodnia. Mieści się ona na pl. Bankowym, gdzie przedtem był parking. Teraz stanęły tam miejsca do siedzenia i ławki do parkouru, a wokół postawiono donice z roślinami. Strefa relaksu będzie czynna tylko do 1 września. Wysoki koszt tej inwestycji - 920 tys. zł - wzbudził więc ogromne kontrowersje wśród warszawiaków.

Ile kosztowała strefa relaksu?

Urzędnicy ratusza dodają, że zakupione meble zapewniają aż 514 miejsc do siedzenia. Są wśród nich ławki, podesty, stoliki kawiarniane i krzesła, leżaki oraz konstrukcje parkour do treningu, siedzenia i zabawy. Dodają, że do dyspozycji odwiedzających jest mobilna biblioteka z ponad 200 książkami, tężnie, altany i parasole, kawiarnia, a także recyklomat, do którego można wrzucać zużyte butelki.