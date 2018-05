Studenci ratują owoce i warzywa przed zmarnowaniem. Oto ich sposoby

W Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki 28 maja odbył się ogólnokrajowy konkurs Enactus Poland 2018. Studenci z całej Polski zaprezentowali innowacyjne projekty biznesowe, a zasiadający w jury prezesi i dyrektorzy wybrali najlepszą drużynę, która będzie reprezentowała Polskę na Enactus World Cup w Dolinie Krzemowej w USA.

Na konkursie zaprezentowały się najlepsze zespoły z 9 uczelni z całej Polski. Zwycięzcą konkursu została drużyna ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsiębiorczy studenci skradli serca jurorów projektem MIONSZ, którego celem jest zmniejszenie skali marnotrawienia żywności. „Mionsz to marka pysznych i zdrowych soków, którą stworzyliśmy, aby ratować przed zmarnowaniem warzywa i owoce z targowisk miejskich i sklepów, które nie zostały sprzedane, a wciąż nadają się do spożycia lub przetworzenia. Do współpracy przy produkcji soków zaangażowaliśmy podopiecznych kuchni Czerwony Rower w której pracują osoby wykluczone społecznie m.in. uchodźcy, osoby z niepełnosprawnością i bezdomni. Soki produkowane w technologii cold press dostarczane będą do biur i korporacji realizujących strategie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).” – mówi Ewa Kozłowska, liderka zwycięskiego zespołu SGH.