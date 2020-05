Suntago Park of Poland. Wiemy, kiedy będzie ponownie otwarcie wodnego parku pod Warszawą

Inwestycja na 800 milionów złotych, ogromna akcja promocyjna w całej Polsce, trzy tygodnie działania i nagle koniec. Nie plajta, ale pandemia. Po hucznym otwarciu w lutym 2020 roku, już w marcu położony w podwarszawskim Mszczonowie wodny park Suntago Park of Poland został zamknięty z powodu koronawirusa .

- Uruchomienie parku wodnego w Mszczonowie nastąpi 1 lipca 2020 roku. To już będą wakacje - mówi nam Jarosław Zubrzycki z zarządu Global Parks Poland, spółki prowadzącej mszczonowski Suntago Wodny Park - Na tę datę się nastawiamy, bo prace przy ponownym pełnym uruchomieniu całej struktury zajmują 2,5-3 tygodnie.

Suntago Wodny Park. Data otwarcia - i warunki, na jakich to się stanie

Udało nam się jednak ustalić, że od 1 lipca w Suntago Park of Poland nie trzeba będzie nosić masek ani rękawiczek. Nie będzie też limitów osób w pomieszczeniach. Będzie to możliwe dzięki odsłanianemu dachowi - po jego otwarciu park wodny Suntago zmienia się z obiektu zamkniętego w otwarty.

Pracownicy parku cieszą się, że woda w ich basenach jest ozonowana - to niszczy wirusy. W całym obiekcie po otwarciu pojawią się oczywiście dozowniki z płynami dezynfekującymi.

Suntago Wodny Park. Głośne otwarcie, cicha historia Park of Poland

Przypomnijmy, że na początku tego roku park otwierał się z wielką pompą. W Warszawie i innych dużych miastach biły w oczy ogromne billboardy. 18 lutego urządzono rekonesans dla VIP-ów, 20 lutego mogli do "tropikalnego raju" wkroczyć wszyscy zainteresowani. Akurat trwały ferie zimowe dla województwa mazowieckiego - był więc tłum, ścisk, kolejki do wielkich zjeżdżalni, zajęte wszystkie leżaki, głowa przy głowie w 18 basenach. I nagle koniec.

- Na czas postoju zredukowaliśmy działanie całej infrastruktury parku do niezbędnego minimum. Obniżyliśmy temperaturę wody - mówi WawaLove WP Jarosław Zubrzycki. - Ale z kolei pomieszczenia muszą być ogrzewane do stałej temperatury ok. 30 stopni z uwagi na prawie 800 palm, które specjalnie sprowadzane były z Antyli, Kostaryki, Malezji i Florydy. Przeżyły, mają się bardzo dobrze. Nieustająco dbają o nie dwaj panowie ogrodnicy - zapewnia przedstawiciel Suntago.