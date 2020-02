Suntago Wodny Świat: Bilety wyprzedane!

W czwartek otworzył się Suntago Wodny Świat - największy park wodny w Europie. W związku z tym mamy dwie wiadomości - jedną zła, drugą dobrą: bilety na pierwsze dwa dni działalności parku zostały wyprzedane. W zamian do końca miesiąca z Warszawy do Wręczy będzie kursował darmowy autobus.

Suntago Wodny Świat otworzył się w czwartek. Do soboty korzystać z wodnych atrakcji będą mogły tylko te osoby, które bilet zdobyły wcześniej. - Do 22 lutego bilety zostały wyprzedane - czytamy na stronie parku.

W ramach rekompensaty padła jeszcze jedna wiadomość. Do 28 lutego do Mszczonowa będą kursowały darmowe autobusy . Ruszać będą z okolic Placu Starynkiewicza (al. Jerozolimskie 56).

Suntago Wodny Świat w Wręczy pod Mszczonowem to największy aquapark w Europie. Jego otwarcie było długo wyczekiwane i miało miejsce w czwartek 20.02.2020. Koszt inwestycji wyniósł 170 mln EUR.

Suntago Wodny Świat. Za ile bilety?

Ceny biletów do Suntago różnią się w zależności od dnia tygodnia, wieku i wyboru stref. Bilet dla dziecka kupimy od 39 zł, a dla dorosłych od 59 zł. Za cały dzień spędzony na basenie dorośli zapłacą 99 zł. Aquapark otwarty jest codziennie: w tygodniu w godz. 10:00 – 22:00, a w weekendy i święta 9:00 – 22:00.

Aquapark podzielono na trzy strefy: Jamango, Relax i Saunaria. W kompleksie ma panować temperatura ok. 32 st. C. To idealne warunki dla spragnionych lata, ale również dla 740 palm przywiezionych z egzotycznych miejsc.