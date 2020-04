susza w Polsce. Hydrolog: W piątek poziom wody w Wiśle w Warszawie osiągnie 50 cm

Poziom Wisły w Warszawie spada w ekspresowym tempie. Hydrolog IMGW-PIB stwierdził, że stan wody opada od ponad miesiąca i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych miesiącach miało się to zmienić. Prognozuje jednocześnie, że w piątek po południu poziom wody osiągnie 50 cm. Do rekordowo niskiego poziomu (26 cm) z sierpnia 2015 roku zabraknie wówczas 24 cm.

Warszawa. Wisła. W piątek po południu poziom wody osiągnie 50 cm / foto ilustracyjne wyk. 2020-04-20 (PAP, Fot: Leszek Szymański)