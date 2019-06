Świadkowie widzieli spadający samolot pod Warszawą. Wysłano śmigłowiec LPR

Jeden z mieszkańców przedmieść stolicy powiadomił służby o spadającym małym samolocie, w okolicy pojawił się też słup dymu. Na miejsce wysłano śmigłowiec LPR. Okazało się, że pilot wylądował bezpiecznie, a pożar wybuchł w innym miejscu.

Z miejsca budowy Południowej Obwodnicy Warszawy widać słup dymu. To w tych okolicach miało do wypadku małego samolotu.

Spadająca awionetka pod Warszawą. Śmigłowiec LPR w akcji

Na miejsce wysłano jadą trzy wozy strażackie i policja. Okazało się, że świadek widział awionetkę podchodzącą do lądowania, która zniknęła za linią drzew. Następnie w okolicy wybuchł pożar traw, co skłoniło go do wezwania służb pod hasłem "spadła awionetka".