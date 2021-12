Świąteczna atmosfera zawitała na Pragę. Koneser zaprasza na zimowe atrakcje

Grudzień to czas spotkań, życzeń i... prezentów! A najlepszym miejscem do ich poszukiwań są wszelkiego rodzaju targi. W Koneserze w najbliższych tygodniach odbędą się: "Targi Świąteczne ZOO Market" (4-5.12), "Świąteczna Strefa i Kiermasz z Przerób-my" (11-17.12), "Festiwal Czekolady i Prezentów" (18-19.12), "Świąteczny Targ Sztuki Studenckiej" (18-19.12) oraz "Targi Prezentów Świątecznych O, Choinka!" (18-23.12). Uczestniczenie w nich to dobry pomysł na poszukiwanie upominków dla najbliższych, szczególnie że w Koneserze można znaleźć mnóstwo innych wyjątkowych propozycji dla bliskich i dla siebie.