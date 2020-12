Świąteczny prezent w patriotycznym stylu

Każdego roku w wigilię Bożego Narodzenia najbliżsi obdarowują się prezentami. Zadbajmy o to, aby gwiazdkowy upominek niósł za sobą odpowiednie przesłanie – podkreślał naszą wolność oraz odwoływał się do naszej historii.

Zwyczaj wręczania prezentów znany jest już od XIII wieku, a nawiązywać miał do darów, jakie złożyli Trzej Królowie Jezusowi podczas wizyty w Betlejem. Wraz z przenikaniem się kultury anglosaskiej i europejskiej, coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami zaczął być utożsamiany święty Mikołaj. Dziś w zależności od regionu Polski prezenty przynosi nie tylko Mikołaj, ale też Gwiazdor, Aniołek, krasnoludki, a nawet Dzieciątko nawiązujące do postaci Jezusa Chrystusa.

Niezależnie od tego, kto je przynosi, chcemy by prezent, który dajemy był podarkiem trafionym. W czołówce najbardziej oczekiwanych prezentów od lat znajdują się ubrania. A co gdyby postawić na prezent wysokiej jakości i jednocześnie podkreślający naszą miłość do Polski, czyli odzież patriotyczną? To z pewnością doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie nieszablonową odzież, a przy tym szanują wolność i polska historię.

Wszystko to można znaleźć w konkretnym miejscu na mapie Warszawy, po jej prawobrzeżnej części. Na Placu Piotra Szembeka, pod numerem 4, znajduje się wyjątkowy salon firmowy marki Red is Bad, który swoją ofertą zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Znajdziemy tam wysokiej jakości odzież patriotyczną zarówno dla mężczyzn, kobiet, jak i najmłodszych. Szeroka oferta sklepu obejmuje nie tylko bluzy oraz koszulki, ale także swetry, spodnie, kurtki, czy koszule. Nie brakuje też modnych akcesoriów, takich jak: torby, portfele, rękawiczki, czapki czy niezbędne w walce z pandemią koronawirusa - maseczki ochronne. Red is Bad to marka dla ludzi ceniących wolność i dumnych z polskiej historii. Firma w niekonwencjonalny sposób przypomina zapomnianych bohaterów oraz niepodległościowe zrywy przodków.

Co istotne, Red is Bad stawia na jakość produkowanych przez siebie ubrań, dlatego też wszystkie dzianiny i tkaniny, a także metki, potniki, skórki, farby do nadruków, naszywki i inne elementy są wytwarzane w Polsce. – Wielu naszych klientów docenia fakt, że firma ma wyłącznie polski kapitał. Kupując nasze produkty, zyskują gwarancję, że wydane w ten sposób pieniądze zostaną w kraju i będą wspierać naszą gospodarkę – przekonuje Paweł Szopa, właściciel marki Red is Bad. To co również ważne, każdy produkt tworzony jest z dbałością o najmniejsze szczegóły - od materiałów aż po precyzyjne, a przede wszystkim niezwykle trwałe hafty.

Salon firmowy Red is Bad przy pl. Szembeka to doskonała lokalizacja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie dogodny dojazd z prawobrzeżnej części stolicy - z Pragi, Grochowa, Wawra. Łatwo tam dotrzemy także z południowych krańców Warszawy, chociażby z Ursynowa czy Kabat.

