Światowe media o tęczy na placu Zbawiciela. "Niezniszczalna"

W piątek na plac Zbawiciela wróciła tęcza. Nie w postaci znanej wcześniej instalacji, a hologramu wyświetlanego na kurtynie wodnej. Nie umknęło to światowym mediom, które przy okazji stwierdzają, że Polska to jeden z najbardziej homofobicznych krajów świata.

O "niezniszczalnej" tęczowej instalacji donosi brytyjski dziennik "Daily Telegraph" na swojej stronie internetowej. To nawiązanie do licznych podpaleń poprzedniej, bardziej namacalnej wersji tęczy, która stała na placu w latach 2012-2015. W tekście stwierdzono jednak, że mimo przychylniejszego stosunku Polaków do homoseksualizmu w ostatnich latach, "Polska jest drugim w Europie krajem pod względem homofobii".