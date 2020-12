Święta tuż, tuż… Czy w tym roku pod choinką nadal będą królować perfumy?

Perfumy – kiedy i jak kupować?

Tak wysoki wynik zakupowy związany ze sprzedażą perfum nie dziwi. To eleganci upominek, wcale nienależący do najtańszych, zwłaszcza jeśli mówimy o markowych zapachach. Często też wybieramy zestawy prezentowe z perfumami w roli głównej. Ładnie zapakowane pudełko, w którym znajdziemy obok perfum czy wody toaletowej również podręczną perfumetkę lub dezodorant, na pewno świetnie zaprezentuje się pod choinką i sprawi radość obdarowywanej osobie.

Czy równie chętnie będziemy wręczać perfumy i w tym roku?

Wygląda na to, że tak. Wyniki sprzedaży w ostatni weekend listopada pokazują, że zapachy, są w dalszym ciągu chętnie kupowane. Za perfumami przemawia też średni budżet prezentowy. Ok. 150 – 350 zł, które często musimy wydać na perfumy, to kwota, jaką jesteśmy skłonni przeznaczyć na prezent dla bliskiej osoby. Nie jest ani za niska, ani zbyt wysoka.

Zdecydowanie wyższe sumy musielibyśmy wydać na gadżety elektroniczne. Okazuje się, że takie są najbardziej wyczekiwane pod choinką. Laptop, tablet, xbox, smart watch – to upominki, które zadowolą dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Jednak są to prezenty ze zdecydowanie wyższej półki.

Co jeszcze znajdziemy po choinką?

Wśród najczęściej wybieranych prezentów, obok perfum pojawiają się także kosmetyki, ubrania, słodycze oraz gadżety – drobniejsze upominki związane z zainteresowaniami osoby, dla której jest prezent. W ubiegłym roku najmniej pożądanym podarunkiem były skarpetki. Zawsze jednak chętnie je kupujemy, zwłaszcza, że rynek podsuwa nam w tym zakresie fantastyczne propozycje – designerskie wzory, nie tylko świąteczne, ale też dopasowane do hobby obdarowywanego. Skarżymy się także na kosmetyki do kąpieli, a także akcesoria wyposażenia wnętrz – nie widzimy w nich magii i spełnienia naszych prezentowych marzeń.

Łatwiej kupić prezent kobiecie czy mężczyźnie?

Okazuje się, że panie są bardziej pewne swoich wyborów. Panom często brakuje pomysłów na prezenty dla kobiet. Szczególnie ciężko w ubiegłym roku kupowało się prezenty dla żony, dziewczyny czy teściowej. Co ciekawe, z roku na rok zwiększa się liczba osób, których chcemy obdarować. Dwa lata temu kupowaliśmy podarunki średnio dla trzech osób. W ubiegłym roku liczba ta zwiększyła się do 4 – 5. Jak będzie w tym? Czy lockdown pokrzyżuje nasze świąteczne plany? Na razie nie widać takich tendencji i przygotowujemy się do świąt równie prężnie jak w roku ubiegłym, a może nawet jeszcze prężniej. Wizja pozostania w domach sprawia, że jesteśmy zobligowani do zadbania o domową przestrzeń. Spodziewamy się wzrostu sprzedaży w sektorach Home and Living, zwłaszcza jeśli chodzi o artykuły dekoracyjne.