Sylwester w Warszawie. Bemowo rezygnuje z petard, miasto skróci pokaz sztucznych ogni

W stolicy trwają przygotowania do Sylwestra. Jednocześnie mieszkańcy zastanawiają się, co zrobić z noworocznymi fajerwerkami, które straszą zwierzęta w mieście. Czas na zmianę tradycji?

Sylwester to jeden z najtrudniejszych okresów w roku dla zwierząt. Nieustanne wybuchy powodują panikę i stres wśród kotów i psów. Wiele osób informuje w sieci o zaginionych zwierzakach, które przestraszone wybuchem petard uciekają w popłochu, nie zwracając uwagi na wołanie właścicieli.

Z kolei niedawno do warszawskiego ratusza wpłynęło pismo Stowarzyszenia Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które domaga się, by miasto zrezygnowało z fajerwerków w sylwestra. Zamiast tego, proponują pokaz laserów. Ratusz poszedł na kompromis - nie pozbędzie się petard podczas Sylwestra, ale skrócił pokaz do trzech minut.