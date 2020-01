Sylwester w Warszawie bezpieczniejszy niż rok wcześniej

Mniej interwencji warszawskich służb i mniej nietrzeźwych, którzy trafili do izby wytrzeźwień - taki był ostatni Sylwester w Warszawie. Straż Miejska porównała swoje działania do tych sprzed 12 miesięcy.

52 osoby, które były wyraźnie pod wpływem alkoholu trafiły do Izby Wytrzeźwień w Warszawie lub do swoich najbliższych dzięki pomocy Straży Miejskiej. Według komunikatu - tu cytat - "interweniowano w przypadku 34 leżących osób".

Mimo, że sylwestrowa noc nie należała do wyjątkowo mroźnych, udało się też sprawdzić miejsca, w których są osoby bezdomne. Stołeczni strażnicy pomogli dwóm osobom, którym groziło wychłodzenie organizmu.

Podsumowanie to dotyczy czasu od 31 grudnia od 17:00 do 9:00 w środę, 1 stycznia. Rok wcześniej podobnych interwencji było ok. 600.