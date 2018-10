Syn znanego adwokata wyszedł z więzienia. Dzień później znowu trafił za kratki

Jacek T. w czwartek wyszedł z więzienia po prawie siedmiu latach odsiadki. Już następnego dnia został zatrzymany przez policję za podpalenie samochodów na Pradze-Południe.

Mundurowi szybko dotarli do informacji, które pozwoliły im na określenie rysopisu, a nawet i personaliów podejrzanego o podpalenie. Przystąpili do przeszukiwań okolicznych podwórek i klatek schodowych. Z kolei wizerunek podejrzanego trafił do wszystkich służb patrolowych.