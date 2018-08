Szalał BMW na Gocławiu. Podejrzany kierowca został zatrzymany

Policja zatrzymała Damiana D., który jest podejrzany o szaleńczą jazdę po ulicach Gocławia. Miał on w prowadzić BMW, które próbowali zatrzymać mieszkańcy.



Do zatrzymania podejrzanego 23-letniego Damiana D. doszło we wtorek po południu na Pradze Południe. Policjanci prowadzą postępowanie w związku z art. 160 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia. Grozi za to do trzech lat więzienia