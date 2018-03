Szalony rajdowiec w rękach policji. Był pod wpływem narkotyków

- Maciej P. został zatrzymany w niedzielę ok. godziny 13.30 na ul. Puławskiej. Jest podejrzany o niebezpieczne przejazdy po Warszawie - informuje Sylwester Marczak rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

- Podczas kontroli policyjnej mężczyzna stwierdził, że gdyby chciał, to by uciekł. Jednak mu się to nie udało - przyznaje rzecznik. Badania wykazały, że kierował autem pod wpływem narkotyków.