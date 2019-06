Szalony Weekend z mega rabatami w Designer Outlet Warszawa!

Dodatkowe obniżki cen, bony zniżkowe, ponad 100 marek do wyboru - przyjedź na zakupowe szaleństwo w weekend 28-30 czerwca do Designer Outlet Warszawa w Piasecznie!

Na co dzień w Designer Outlet Warszawa można zrobić zakupy w cenach niższych niż w regularnych centrach handlowych od 30 do nawet 70 procent. Szalony Weekend to jedyna w swoim rodzaju akcja promocyjna, w trakcie której nie tylko można sprawić sobie wymarzone buty, torebkę, sukienkę czy garnitur w jeszcze niższych cenach, ale także zyskać dodatkowe środki na kolejne zakupy.

Sklepy w Designer Outlet Warszawa zaplanowały dodatkowe rabaty specjalnie na ten wyjątkowy weekend, dlatego będzie to idealny moment, aby zrobić zakupy np. na wakacyjny wyjazd czy rodzinną uroczystość. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, czy potrzebuje garnituru na wesele, ubrań na trening, nowego bikini czy nawet akcesoriów do domu – a to wszystko z obniżkami sięgającymi aż do -80%!

Dodatkowo, podczas Szalonego Weekendu, za zrobienie zakupów będzie można otrzymać bon zniżkowy, który następnie uprawni do 100 zł zniżki w wybranym sklepie na terenie centrum. Jak go zdobyć? Wystarczy zachować paragon z zakupów w dniach 28-30 czerwca o wartości minimum 300 zł z jednego sklepu w Designer Outlet Warszawa, a następnie w ten sam weekend w punkcie informacyjnym wybrać salon, w którym chcemy zrobić zakupy ze zniżką (ilość bonów ograniczona, regulamin ich wykorzystania dostępny pod linkiem. Warto zaznaczyć, że otrzymany bon zniżkowy nie jest imienny, a dodatkowo jest ważny do 31 lipca 2019 roku, co sprawia, że jeśli sami nie chcemy go wykorzystać, możemy podarować go bliskiej osobie.

Taka okazja nie zdarza się często – Szalony Weekend z bonami zniżkowymi jest organizowany tylko dwa razy do roku.