"Szczeniak przewrócił się na plecy i piszczał z bólu". Sól na chodnikach rani łapy zwierząt

- Podczas spaceru mój szczeniak po paru krokach przewrócił się na plecy i piszczał z bólu. Popękały mu łapy. Całe były w soli - mówi WawaLove pani Sylwia, mieszkanka warszawskich Bielan. Właściciele zwierząt alarmują, że chodniki nadal posypywane są solą drogową, która rani łapy czworonogów.

Spierzchnięte usta, szorstkie od mrozu dłonie i osad z soli na butach - zimowa aura wszystkim daje się we znaki. Cierpią również zwierzęta. - Wiadomo, że sól drogowa ma negatywny wpływ na środowisko, a przy okazji oddziałuje na zwierzęta. Zimą ogrzewamy mieszkania, a ciepłe powietrze wysusza skórę. Pękają poduszki na psich łapach. Gdy pies wychodzi na spacer, ociera się o zmrożony lód czy śnieg i tworzy się rana. Zetknięcie z solą jest to bardzo bolesne - mówi WawaLove Piotr Rukat z portalu "Aktywni z psami".

O problemie przekonała się właścicielka Brendy, kilkumiesięcznej suczki. - Podczas spaceru mój szczeniak po paru krokach przewrócił się na plecy i piszczał z bólu. Popękały mu łapy. Całe były w soli - żali się pani Sylwia. Mieszkanka Bielan często chodzi na spacery do Lasu Bielańskiego. - Tam jest pełno psiarzy, którzy skarżą się na posypywanie dróg i chodników solą drogową. To chemia, która rani łapy zwierząt. Mieszkam przy ul. Marymonckiej. Często gdy wyglądam przez okno, widzę jak właściciele biorą zwierzęta na ręce i je przenoszą - mówi.

- Chodniki, które podlegają miastu, czyli Zarządowi Oczyszczania Miasta są posypywane piachem - zapewnia rzeczniczka ZOM w Warszawie Zofia Kłyk. Do miasta należą również dojścia do metra, przystanki autobusowe i tramwajowe, kładki. - Chodniki, które przylegają do nieruchomości, należą do właścicieli lokali. I to oni decydują, co położą na ulicy - mówi rzeczniczka ZOM.