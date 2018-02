Szczury w centrum miasta atakują ludzi. Mamy nagranie

Czytelniczka napisała do nas, że przy stacji Metro Centrum na tzw. "patelni" spacerują i atakują przechodniów szczury. Naczelnik z Wydziału Ochrony Środowiska Joanna Woźniak komentuje - Mieszkańcy je karmią, a później piszą, że są szczury. Brakuje ludziom wyobraźni - mówi Woźniak.

Pani Ola zauważyła spacerujące szczury przy zejściu do stacji Metro Centrum, zaznacza, że są ich dziesiątki - jednego poranka naliczyłam ich z dziesięć, byłoby wszystko dobrze, gdyby nie fakt, że zaczynają atakować ludzi - pisze kobieta. Dodaje, że jeden szczur rzucił się na nogawkę spodni jednego z przechodniów. Apeluje mieszkanka Warszawy, by coś z tym zrobić, tak nie powinno wyglądać centrum stolicy kraju.

Naczelnik z Wydziału Ochrony Środowiska tłumaczy, że wina leży po stronie ludzi. - Mieszkańcy te szczury jeszcze dokarmiają, a tak nie powinno być. One będą przychodzić do jedzenia, a szczury są mądrymi zwierzętami. Po co mają mieć problem ze zdobyciem pokarmu, kiedy tam mają podane na tacy - wyjaśnia naczelnik Jolanta Woźniak.