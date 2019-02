Szczyt bliskowschodni. Stopień alarmowy ALFA w Warszawie

Premier podjął decyzję o wprowadzeniu stopnia alarmowego ALFA na terenie stolicy. Będzie obowiązywał od poniedziałku 11.02 do piątku 15.02. Ma to związek z organizowaną w Warszawie przyszłotygodniową "konferencją ministerialną w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie".

To najniższy, pierwszy stopień alarmowy w czterostopniowej skali. Oznacza on jednak, że zdarzenie o charakterze terrorystycznym jest możliwe, ale jego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie umożliwia częstsze kontrole służb w miejscach publicznych oraz ich wzmożoną obecność w strategicznych punktach miasta (jak np. stacje metra).