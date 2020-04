Szef MSWiA: jeśli będzie trzeba stanowiska w SGSP stracą kolejne osoby

Zarzycki miał też wprowadzać w błąd bezpośrednich przełożonych sugerując, że podchorążowie mogą symulować chorobę, bo chcą wyjechać do domu na święta . Kamiński przypomniał, że w celu wyjaśnienia jak rozprzestrzeniała się choroba powołano specjalny zespół. Ma on również wyjaśnić kwestię odpowiedzialności za powstałą sytuację.

Koronawirus. Warszawa. Minister: Podchorążym nie okazano zaufania

Minister ocenił, że doszło do sytuacji niedopuszczalnej, gdzie nie okazano szacunku i zaufania podchorążym i studentom. Dodał, że "stąd też pierwsze konsekwencje zawodowe”, a sprawa zostanie "wnikliwie zbadana".

- Traktuję to jako bardzo przykry incydent. Jest mi wstyd wobec podchorążych szkoły pożarniczej, że władza uczelni nie zachowała się wobec nich lojalnie, nie okazała im należytego zaufania. Jest powołana komisja, która wyjaśni wszystkie aspekty – wskazał Kamiński.

Koronawirus. Warszawa. Sprawą zainteresował się RPO

Sytuacją w SGSP zainteresował się także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W czwartek zwrócił się z prośbą o udzielenie "stosownych wyjaśnień" w sprawie przypadków koronawirusa u podchorążych do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka.

Koronawirus. Warszawa. Obecna sytuacja w szkole

W SGSP zostało 127 podchorążych, zaś 176 przewieziono do ośrodków szkoleniowych lub szkół pożarniczych. Pojechali między innymi do ośrodka szkolenia w Pionkach, szkoły w Bydgoszczy i do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Przebywają w dwuosobowych pokojach, gdzie mają zapewnione wyżywienie i możliwość całodobowej konsultacji lekarskiej.