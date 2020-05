Szersze chodniki na ul. Odyńca. Parkowanie przeniesione na jezdnię

Obecnie jednopasmowa jezdnia ma tutaj aż 9 metrów szerokości - po 4,5 metra w każdą stronę. Przy tym parkowanie samochodów odbywa się w całości na chodniku. Kierowcy manewrują na chodniku, między szpalerami drzew. Jest to niewygodne dla nich i niebezpieczne dla pieszych. Stanowi też zagrożenie dla zieleni, rozjeżdżanej kołami samochodów.

Całkowita szerokość chodnika po północnej stronie ulicy ma ok. 3 metry. Teoretycznie to bardzo komfortowe warunki dla pieszych. Jednak po zaparkowaniu samochodu na chodniku szerokość ta zmniejsza się do 1 metra lub mniej. Rząd samochodów ustawionych na chodniku sprawia, że bardzo trudno korzysta się z niego pieszym.