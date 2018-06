Szkoła bez prac domowych miała być sukcesem. Dyrektorka jednak rezygnuje z programu

Dyrektorka szkoły na Ursynowie Wioletta Krzyżanowska dwa lata temu wprowadziła program "Budząca się szkoła". Miała być bez prac domowych, czerwonego koloru i zaznaczania błędów. Po wizycie Kuratorium Oświaty dyrektorka rezygnuje z programu.

W marcu ubiegłego roku informowaliśmy o innowacyjnym pomyśle dyrektorki szkoły przy ul. Hirszfelda. Projekt "Budząc się szkoła" polegał na stosowaniu tzw. nacobezu (na co będę zwracał uwagę przy ocenianiu), światełek w trzech kolorach (zielony, żółty, czerwony) do sygnalizowania poziomu wykonania zadania przez ucznia, samooceny i oceny koleżeńskiej, nie zadawania prac domowych i zamiast wytykania błędów, chwaląc to co dobre. Dyrektorka Wioletta Krzyżanowska aktywnie promowała szkołę na licznych konferencjach, udzielaniu wywiadów, czy prowadzeniu szkoleń ze swojego pomysłu.