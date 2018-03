Szkoła na Ursynowie bez prac domowych. Rodzice się skarżą, a nauczyciele rozkładają ręce

Dyrektorka szkoły przy ul. Hirszfelda Wioletta Krzyżanowska dwa lata temu wprowadziła program "Budząca się szkoła". Nauczanie odbywa się bez zadawania prac domowych, bez czerwonego koloru i bez zaznaczania błędów. - Eksperyment spowodował, że nasze dzieci uczą się nie w szkole, a na korepetycjach - mówią haloursynów.pl rodzice.

Wioletta Krzyżanowska wyjaśnia, że nauczanie polega na podaniu celu zajęć na początku lekcji, sformułowaniu pytań kluczowych, stosowanie tzw. nacobezu (na co będę zwracał uwagę przy ocenianiu), patyczków do losowania uczniów do odpowiedzi, światełek w trzech kolorach (zielony, żółty, czerwony) do sygnalizowania poziomu wykonania zadania przez ucznia, samooceny i oceny koleżeńskiej, podsumowania zajęć i informacji zwrotnej.