Szkoły boją się koronawirusa. Dzieci zostaną w domu?

Niektóre szkoły niepubliczne rozesłały do rodziców komunikaty zachęcające, aby dzieci, które spędzały ferie we Włoszech lub Azji pozostały w domu. W przypadku szkół publicznych dyrektorzy czekają na wytyczne.

W czwartek, 20 lutego komunikat do rodziców rozesłała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie. "Drodzy Rodzice, kończą się ferie, już w poniedziałek dzieci wracają do szkoły. Część z was spędzała ferie poza Polską, niektórzy być może odwiedzali kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Tereny te są miejscami o podwyższonym ryzyku zarażenia się koronawirusem 2019-nCoV" – czytamy w komunikacie.