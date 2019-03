"Szokujące". Hektary w Warszawie zreprywatyzowane na zmarłego

- Wiele wskazuje na to, że cały teren przy Jeziorze Gocławskim (...) został zreprywatyzowany m.in. na osobę zmarłą - informuje Sebastian Kaleta z komisji weryfikacyjnej. Polityk dziwi się, że przez 20 lat sędziowie, urzędnicy i notariusze tego nie zauważyli.

Komisja weryfikacyjna kontynuuje odkrywanie oburzających kart reprywatyzacyjnej historii Warszawy. We wtorek wiceszef komisji Sebastian Kaleta zorganizował konferencję prasową nad Jeziorem Gocławskim. Dlaczego akurat tam?

– Cały ten wielki teren kilkudziesięciu hektarów jest terenem, który został zreprywatyzowany kilkunastoma decyzjami zwrotowymi w latach od 2000 do 2011 roku – cytuje polityka TVP Info.

Kaleta podkreślił, że zielone tereny wokół jeziorka są uwielbiane przez mieszkańców, a jednak zgodnie z przepisami, jest to teren prywatny. Mieszkańcy walczą, by mieć do niego dostęp, ale jeśli właściciel osiągnie swój cel, mogą zapomnieć o spacerach w tym miejscu. Dlatego komisja postanowiła przyjrzeć się historii tego terenu.