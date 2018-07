Szokujące sceny w samolocie do Warszawy. Polka urządziła sobie toaletę na korytarzu

Oddawała mocz, rozmawiając po polsku przez telefon. Ignorowała załogę samolotu.

Młoda Polka wracała z Luton do Warszawy. Załoga linii Wizz Air zamknęła toaletę z powodu tankowania paliwa. To jednak nie powstrzymało dziewczyny przed oddaniem moczu. Zrobiła to w korytarzu tuż przy zamkniętych drzwiach kabiny.