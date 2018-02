Szpital na Woli nie przyjmuje pacjentek chorych na raka. "To dywersja"

Onkologia w centrum medycznym ATTIS na warszawskiej Woli świeci pustkami. Jeszcze kilka miesięcy temu była okrzyknięta najnowocześniejszym oddziałem. - Pacjentki czekają, a my musimy bić się o pieniądze w konkursach. Szpital trzeba będzie zamknąć - mówi prezes placówki Wiktor Masłowski.

Szpital ATTIS przy ul. Górczewskiej w Warszawie funkcjonuje prawie od pół wieku. Pod koniec września otworzono tam " najnowocześniejszą onkologię". Na oddziale liczącym 28 łóżek są pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami oraz klimatyzacją. Pacjentki do dyspozycji mają również toaletkę, w której mogą wspólnie dobierać peruki. Inwestycja kosztowała ponad 7,2 miliona złotych, z czego 5,9 miliona złotych pochodziło z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. - To jedna z największych naszych tegorocznych inwestycji medycznych - zapewniała podczas otwarcia Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

- Szpital stoi pusty, pacjentki nie są przyjmowane. Nie rozumiem tego. To pierwszy tak nowoczesny oddział onkologii kobiecej. Miał pozytywną opinię ministra zdrowia i jego honorowy patronat. Lista oczekujących na wizytę do onkologa sięga do grudnia, a my nie możemy ich przyjąć, bo nie mamy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - mówi WawaLove Wiktor Masłowski, prezes centrum ATTIS.