Szpital Praski ma być przekształcony w covidowy. Miasto odwołuje się od decyzji

Minister zdrowia Adam Niedzielski w decyzji skierowanej do władz Szpitala Praskiego informuje, że szpital ma od dnia doręczenia decyzji do 7 listopada przygotować 142 łóżka dla chorych na COVID-19, w tym 5 łóżek intensywnej terapii. Od 8 do 14 listopada mają to być 204 łóżka, w tym 12 łóżek intensywnej terapii, a od 15 listopada do odwołania w Polsce stanu epidemii 271 łóżek, w tym 22 łóżka intensywnej terapii.