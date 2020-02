Szpital w Warszawie przyjął dziecko z podejrzeniem koronawirusa

Do szpitala w Warszawie przyjęto dziecko, które niedawno przyleciało do Polski z Pekinu. Potwierdził to na środowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Do szpitala w stolicy trafiło dziecko z podejrzeniem zarażenia koronawirusem; na zdjęciu: pasażerowie z Azji na lotnisku Chopina (East News, Fot: WOJTEK LASKI)

Dziecko trafiło do szpitala w poniedziałek. Wiceszef resortu zdrowia potwierdził, że w tym przypadku jest podejrzenie koronawirusa.

- Dziecko jest teraz pod obserwacją. Badania zostały pobrane, czekamy na wyniki - zaznaczył Waldemar Kraska.

Szpital w Warszawie nie udziela żadnych informacji na temat nieletniego pacjenta.

ZOBACZ: "To upokarzające". Marek Sawicki ostro o TVP

Środowa konferencja prasowa władz resortu zdrowia dotyczyła wyników badań wszystkich pacjentów w Polsce, u których było i jest jakiekolwiek podejrzenie zarażenia nowym wirusem z Chin.

- Zakończono badania materiału od 30 pacjentów. W żadnym nie stwierdzono koronawirusa. Pacjenci nie są nosicielami. Są informowani o wynikach. W dalszym ciągu pozostaną pod opieką wrocławskiego szpitala. W tej chwili ich stan jest dobry, nie ma sygnałów, że wykazują objawy infekcji - zapewnił wiceminister zdrowia.

Pod koniec tygodnia odbędzie się ponowne badanie wszystkich 30 osób, które w niedzielę wieczorem wróciły do Polski z Chin.

Przypomnijmy, że w Polsce pod obserwacją jest 35 pacjentów, a służby sanitarno-epidemiologiczne aktualnie monitorują 480 osób.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego od ubiegłego tygodnia przebadał 42 próbki od pacjentów, u których istniało podejrzenie zakażenia koronawirusem, ale w żadnej z przebadanych próbek nie wykryto obecności koronawirusa 2019-nCoV.

W tym tygodniu zapadła o wydłużeniu zawieszenia rejsów LOT-u między Warszawą a Pekinem. Samolotu Polskich Linii Lotniczych nie będą latać do Chin do końca lutego. Początkowo LOT zawiesił połączenie do 9 lutego.

Liczba pacjentów, które zmarły z powodu epidemii to 493 osoby.

Źródło: IAR