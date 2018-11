Szpitale WUM w ogromnych długach. Duże zmiany już od nowego roku

Warszawski Uniwersytet Medyczny ujawnił, że posiada ponad 800 mln zł. długu. W zwiazku z tym od nowego roku trzy szpitale połączą się w jeden. Grożą zwolnieniami personelu.

Władze uniwersytetu tłumaczą, że takie działania są spowodowane ogromnymi długami szpitali, które łącznie osiągają 834 milionów złotych. - Szpitale, a docelowo UCK WUM, nie są w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań cywilno-prawnych, co przekłada się na działania wierzycieli, którzy odmawiają dostaw, nie przystępują do przetargów, składają sprawy do sądu i egzekwują swoje należności poprzez zajęcia komornicze. Skala tych działań jest duża, a wraz z pogarszającą się sytuacją bieżącą dodatkowo się zwiększa - czytamy w oświadczeniu Marty Wojtach, Dyrektora Biura Prasowego WUM.