Sztab Jakiego: Kampania Trzaskowskiego jest odbiciem kampanii Patryka Jakiego

- Muszę przyznać, że tutaj Platforma Obywatelska jest dosyć konsekwentna. W 2006 roku Gronkiewicz-Waltz obiecała trzecią linię metra, a w 2018 roku Rafał Trzaskowski obiecuje to samo - stwierdził Jacek Ozdoba, rzecznik sztabu Jakiego.

- Pani prezydent i Rafał Trzaskowski obiecywali coś, a dzisiaj ratusz ma inne zdanie na temat budowy metra. Ponieważ ani nie przeznacza na to żadnych środków pieniężnych, ani nie traktuje tego poważnie. Na przykład wiceprezydent Kaznowska twierdzi, że metro na dzielnice peryferyjne to amatorszczyzna, więc nie wiem, czy ona odnosi się do Rafała Trzaskowskiego - stwierdził Ozdoba. Dodał, że widocznie jego środowisko nie zna jego programu wyborczego.