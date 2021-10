Tajemnicze zniknięcie warszawskiej Syrenki. "Ma dziś wolne"

Syrenka to jeden z najbardziej charakterystycznych pomników stolicy. Odwiedzający bulwary czasem ustawiają się w kolejkę do fotografii na tle rzeźby. Wywołuje emocjonalne reakcje dzieci i dorosłych, przyjezdnych i miejscowych. Ale nadwiślańska Syrena to nie jest jedyny obiekt, który przypomina miejską legendę.