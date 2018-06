Takich balkonów jak na lekarstwo. Sprawdziliśmy, gdzie mieszka ten wierny kibic

Rzut beretem od skrzyżowania ulicy Banacha z Grójecką w Warszawie powstała nietypowa instalacja na balkonie. Na poręczy powieszono wizerunki całej polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Nie brakuje też elementów patriotycznych.

Są wszyscy - 23 piłkarzy, którzy jeszcze do niedawna nieśli na barkach nadzieję kibiców całego kraju. Pomimo ostatnich niepowodzeń, ta balkonowa wystawa nadal trwa i prawdopodobnie zostanie do końca mundialu.

Idziemy we wskazanym kierunku. Mijamy starszego mężczyznę, który przycina rosnące na terenie osiedla dość sporej wysokości żywopłoty. Niestety, wiedza o wsparciu piłkarzy przez jednego z mieszkańców jeszcze do niego nie dotarła. Szukamy dalej.

Poprosiliśmy więc o kontakt do autorów osiedlowej - nomen omen - reprezentacyjnej galerii. Podano nam numer mieszkania. Dzwonimy przez domofon. Odbiera nieśmiały głos. Jak się okazuje, rodziców nie ma w domu. Rozmówca natychmiast odkłada słuchawkę. Szkoda, bo najciekawsze pytania pozostały bez odpowiedzi. Kto jest tym najwierniejszym z wiernych? Co skłoniło go do takiego przystrojeniu balkonu? I na koniec - czy nadal będzie kibicować naszym mimo porażki?